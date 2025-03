Firenze, proseguono gli incontri dedicati a 'I maestri di Spadolini'

Firenze, 3 marzo 2025 - In occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini la Fondazione che porta il suo nome, in collaborazione con la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze, organizza il progetto 'Maestri e compagni', articolato in due cicli di conferenze che si terranno nella Sala Convegni della Fondazione Biblioteche. Il primo ciclo, in programma da febbraio a giugno 2025, è dedicato a 'I Maestri di Spadolini', ovvero le personalità della cultura che più hanno avuto rilevanza nella formazione del Professore. Dopo un primo incontro dedicato a Piero Gobetti, ecco i prossimi appuntamenti: ·

Giovedì 6 marzo: “Giovanni Papini”, relatrice Gloria Manghetti

Giovedì 3 aprile: “Benedetto Croce”, relatore Michele Ciliberto

Giovedì 8 maggio: “Mario Missiroli”, relatore Gabriele Paolini

Giovedì 5 giugno: “Mario Pannunzio”, relatore Cosimo Ceccuti

Tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala Convegni di Via Bufalini 6, alle ore 17.