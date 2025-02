Firenze, Mostra dell’Artigianato: la carica dei 500

Firenze, 6 febbraio 2025 – Sono oltre 500 gli espositori, su una superficie di 35mila metri quadrati, che parteciperanno alla nuova edizione, l'89esima, della Mostra internazionale dell'artigianato, in programma dal 25 aprile al 1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze.

La mostra, si spiega in una nota, che lo scorso anno ha segnato 65mila visitatori registrati, "rappresenta per tante imprese artigiane, giovani maker, creativi, progettisti, designer un'occasione da non perdere per esporre in uno dei più importanti quartieri fieristico-congressuali del mondo e raccontare le loro storie e le eccellenze del loro territorio. E sarà un'edizione con una forte 'vocazione’ internazionale, grazie anche ai rapporti stretti avviati con le principali Camere di commercio italiane all'estero (Ccie) per la partecipazione di espositori provenienti da molti paesi tra i quali: Francia, Spagna, Egitto, Marocco, Cina, India, Pakistan, Vietnam, Singapore”.

Tra le iniziative in calendario, che prevede convegni, workshop, laboratori e officine esperienziali, ci sarà la mostra «Con•te•ne•re dall'oggetto al corpo. Varianti di scala nell'artigianato e nel design», nella sala della Volta nei quartieri Monumentali. L'esposizione esplora il tema del contenimento come funzione e significato simbolico, attraverso l'evoluzione degli oggetti di artigianato e design che racchiudono, accolgono e custodiscono.

Al padiglione Cavaniglia La Galleria dell'artigianato che ogni anno dà voce ad artigiani toscani "che producono pezzi unici di altissimo livello qualitativo e culturale destinati a collezionisti, gallerie d'arte e musei. Sulla scia del successo delle ultime edizioni, nello spazio della Polveriera sarà allestita un'area dedicata alla didattica con la presentazione dei lavori realizzati da studenti e docenti; accompagnata, inoltre, da un calendario di dimostrazioni sulle lavorazioni dei gioielli, eseguite dal vivo da allievi e maestri orafi. E un ciclo di conferenze dedicate all'artigianato, design e ricerca sul gioiello contemporaneo riservato agli studenti delle scuole superiori.

“Nel corso di questi 89 anni che ha visto lo sviluppo di una cultura industriale e il passaggio all'era digitale, gli artigiani hanno avuto un ruolo fondamentale nel traghettare valori identitari nella complessa evoluzione sociale, dimostrando una capacità ad adattarsi e rinnovarsi facendo leva su: creatività, passione e relazioni", dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.