Firenze, boom di visitatori al Mida. Oltre 65mila nei sette giorni di fiera

Firenze, 1 maggio 2024 – Ultimo giorno alla Fortezza da Basso per Mida 2024, l’88sima Mostra Internazionale dell’Artigianato. Ha fatto registrare ottimi numeri e il bilancio è molto positivo sia per quanto riguarda la soddisfazione degli espositori, che riguardo all’affluenza di pubblico. Sono stati oltre 65mila i visitatori che non si sono lasciati sfuggire il tradizionale appuntamento con le ultime novità dell’artigianato italiano e internazionale, e con le numerose iniziative messe in campo all’interno dei padiglioni e nelle sale del Quartiere Monumentale del fortilizio mediceo. “Chiudiamo questa edizione della mostra con soddisfazione per la grande affluenza di pubblico registrata nei sette giorni di fiera e per l’atmosfera di grande energia e positività riscontrata fra gli espositori – dichiara Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera – “Le sinergie consolidate con istituzioni e associazioni ma anche quelle avviate con importanti realtà culturali, come il Salone dell’Arte e del Restauro, il Ministero della Cultura e il Maggio Musicale Fiorentino, l’ampia partecipazione ai convegni oltreché ai laboratori didattici e alle varie attività rivolte alla famiglie hanno consolidato il format di Mida quale contenitore privilegiato per l’aggiornamento annuale dell’artigianato contemporaneo”. “Desidero ringraziare gli espositori e i nostri partner (sempre più numerosi) – conclude Becattini - dando appuntamento alla prossima edizione che si svolgerà dal 25 aprile al primo maggio 2025”. “Un evento che ha celebrato l'eccellenza e la creatività degli artigiani, offrendo loro occasioni di business e un'esperienza indimenticabile ai visitatori – ha aggiunto Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze Metropolitana. “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo di Mida 2024 e hanno reso possibile questa meravigliosa esposizione di talento, tradizione, innovazione e sostenibilità. Guardiamo all’edizione 2025 con fiducia.” "L'artigianato è la nostra tradizione viva che quotidianamente si rinnova. Questa edizione di Mida è stata l'occasione non solo per valorizzare la qualità del lavoro artigiano ma anche per fare il punto sull'innovazione, a partire dal digitale applicato alla capacità artigiana. Una mostra di altissima qualità, sia per i prodotti esposti che per l’allestimento", Il commento di Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze.