Firenze, ferroviere aggredito da un passeggero senza biglietto

Firenze, 4 settembre 2025 – Nuovo episodio di violenza ai danni di un ferroviere. E’ successo in mattinata a bordo di un treno NTV (Italo) in partenza dalla stazione di Firenze S.M.Novella, dove un passeggero privo di biglietto ha aggredito un componente dell'equipaggio colpendolo in pieno volto.

«Siamo costretti, nostro malgrado, a registrare l'ennesima aggressione nei confronti di un lavoratore del comparto ferroviario nello svolgimento delle sue mansioni, al quale esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza rivolgendo i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione»: è quanto dichiarano in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, commentando il grave episodio di violenza avvenuto.

«Nell'attesa che le autorità individuino il responsabile e lo assicurino alle strutture competenti, condanniamo fermamente tale ennesima aggressione, l'ultimo atto di un fenomeno che ha raggiunto livelli insostenibili e inaccettabili. A tal proposito - proseguono le organizzazioni sindacali - non è più possibile continuare con i proclami e gli slogan del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ma è necessario e urgente un deciso intervento da parte del Ministero che sembra sottovalutare tale emergenza. Ribadiamo, ancora una volta, di dare seguito al confronto già avviato presso il Ministero con tutti i soggetti coinvolti, al fine di rendere finalmente operativi i protocolli per la sicurezza nel trasporto ferroviario e nel trasporto pubblico locale, che contengono una serie di misure e provvedimenti per contrastare e prevenire simili episodi. I protocolli vanno attuati e bisogna rendere le stazioni più sicure». «Chiediamo inoltre a Ntv di costituirsi parte civile nel procedimento che si aprirà nei confronti dell'aggressore, affinchè venga lanciato un segnale chiaro e forte di condanna della violenza sui luoghi di lavoro che non può restare impunita», concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.