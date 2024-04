Aggressione sul treno a Migliarina: operaio arrestato per scontro con capotreno

Ha detto che aveva l’abbonamento on line sul telefonino, ma non è riuscito a mostrarlo. Così è nata una accesa discussione col capotreno, al termine della quale il passeggero ha preso per il collo il ferroviere e gli ha sferrato un pugno alla clavicola destra. E’ accaduto l’altro pomeriggio alla stazione di Migliarina, a bordo del treno regionale n. 18401 diretto a Firenze. Protagonista dell’aggressione un operaio cinquantenne originario della Romania e residente in città, che è stato arrestato dalla polizia ferroviaria. Processato per direttissima, il suo avvocato difensore Chiara Floris ha chiesto i termini a difesa. L’udienza è stata rinviata al 18 giugno, nel frattempo l’operaio è stato rimesso in libertà con obbligo di firma due volte la settimana.