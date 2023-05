Fiorentina in finale, grande festa per l’arrivo della squadra a Firenze

Firenze, 19 maggio 2023 – La Fiorentina vola in finale di Conference League, dopo la trionfante vittoria contro il Basilea. La squadra di Vincenzo Italiano è arrivata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19 maggio, all’aeroporto di Firenze-Peretola, attesa da circa 200 tifosi viola. Tante sciarpe, cori a squarciagola, un entusiasmo incontenibile. Dopo 33 anni, la Fiorentina gioca la sua prima finale di una coppa europea.

L’autobus della squadra viola, partito intorno a mezzogiorno dall’aeroporto, si è diretto poi tra le vie di Firenze seguito da un corteo di tifosi viola in motorino, in scooter, in macchina. Tutti a suonare il clacson, a intonare cori. È grande la festa a Firenze.

"Ho 20 anni, non ho mai vissuto niente del genere”. Si emoziona una ragazza arrivata in aeroporto ad aspettare la squadra. “Era giusto mostrare ai ragazzi la nostra felicità. Speravo non fosse un sogno, stamani mi sono svegliata e ho ricontrollato il risultato per sicurezza. Sono troppo felice. Forza Fiorentina sempre”.