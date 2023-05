Fiorentina in finale, scoppia la festa a Firenze: via ai caroselli

Firenze, 19 maggio 2023 – Scoppia la festa alla fine di Basilea-Fiorentina: i viola tornano in una finale europea dopo 33 anni e in città è tripudio, un sospiro di sollievo dopo una semifinale in Svizzera tesa e risolta solo all’ultimo tuffo.

Per i tifosi è stata una liberazione anche dopo l’apprensione per il malore che ha colpito un supporter viola nel settore ospiti dello stadio di Basilea: a fine gara si è saputo che le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

VIDEO: LA FESTA AL PIAZZALE

E così, a vittoria acquisita, via ai caroselli sui viali e in zona stadio, per una grande festa che accompagnerà la squadra fino alla finalissima di Praga con il West Ham il 7 giugno.