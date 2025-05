Fiorentina-Betis, rinforzato l’ordine pubblico. In arrivo 1.300 tifosi spagnoli

Firenze, 6 maggio 2025 - Che non sia una partita come le altre lo si percepisce da tanti piccoli dettagli. L'attesa a Firenze sta montando, Fiorentina-Betis Siviglia che si giocherà giovedì 8 maggio è appuntamento da circoletto rosso su diversi fronti. In primis quello dell'ordine pubblico. L'arrivo di circa 1.300 tifosi andalusi in città ha fatto drizzare le antenne alle forze dell'ordine, abituate certo a gestire arrivi massicci (in tanti abbinano la partita e la visita alle bellezze di Firenze, specialmente del centro storico) ma gli incidenti a Siviglia della scorsa settimana tra le due tifoserie sono un motivo in più per tenere alta la guardia. Agli agenti in servizio saranno affiancati rinforzi in arrivo da fuori città. Sono stati predisposti controlli nei punti considerati maggiormente a rischio. Mirino sul centro storico, dove l'obiettivo è duplice: evitare contatti con la tifoseria viola e proteggere i monumenti e in generale il patrimonio artistico cittadino. Controlli approfonditi anche per quanto riguarda stazioni e aeroporto. Nei pressi dello stadio la 'zona rossa' è stata allargata rispetto alle altre partite. Controlli approfonditi ai varchi di prefiltraggio, dentro il Franchi non dovranno entrare aste, oggetti atti a offendere e materiale pirotecnico. In attesa di nuove comunicazioni da parte di Questura e Prefettura (come per esempio le restrizioni sulle vendite degli alcolici, Firenze si prepara così a due giorni da bollino rosso, perché anche la giornata di mercoledì è particolarmente attenzionata visti i primi sbarchi dei tifosi del Betis in città. Il grosso del contingente arriverà comunque nelle prime ore di giovedì.