Finanzieri campioni di sport invernali

Morandi

Il 15 maggio scorso il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,30 per ricordare il centenario dell’istituzione del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle.

Nella vignetta del francobollo - appartenente alla serie tematica “i Valori sociali” - si raffigura la silhouette di uno sciatore mentre si appresta al salto con sullo sfondo le montagne, al centro in coloritura gialla il logo che celebra l’evento e in alto nell’angolo destro una piccola fascia emblematica con il tricolore della bandiera italiana. Nel gruppo sciatori delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza hanno gareggiato molti campioni scrivendo la storia degli gli sport invernali per l’Italia come Franco Nones che nel 1968 a Grenoble vince il primo oro olimpico nella 30 km di fondo; poi negli anni ‘70 trionfano due campioni dello sci alpino come Gustav Thoeni, vincitore della medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Sapporo 1972 in Giappone in slalom gigante e vincitore anche di quattro Coppe del Mondo nel 1971, 1972 , 1973 e 1975 e Piero Gros vincitore della Coppa del Mondo di Sci nel 1974 . Ad Albertville ‘92 - Josef Polig vince l’Oro Olimpico nella combinata e più recentemente a Salt Lake City nel 2002 Isolde Kostner, portabandiera azzurra, è stata la prima donna delle Fiamme Gialle a salire sul podio olimpico vincendo l’argento nella discesa libera.