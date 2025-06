Finale Calcio Storico, show dei Rossi. I Verdi si arrendono 18-4

Firenze, 24 giugno 2025 – A festeggiare sul sabbione di Santa Croce sono stati ancora una volta i Rossi di Santa Maria Novella, che si sono aggiudicati il torneo del Calcio Storico edizione 2025. Partita senza storia con i Verdi, vinta 18-4. Anche se l'avvio aveva fatto immaginare una partita molto più equilibrata. Il quartiere di San Giovanni (che in semifinale aveva beffato i più quotati Bianchi per 13-10) hanno risposto colpo su colpo per i primi 17 minuti. Partita fin lì spettacolare e vibrante. Ma come detto, soprattutto equilibrata. A sbloccare la contesa ci ha pensato per i Rossi Daniel Lopez, che di certo non ha fatto rimpiangere l'assenza del fortissimo fratello Manuel. Ma i Verdi, come detto, hanno saputo reagire. Caccia di Rodwell, poi di Ottimi e Prezioso dopo le due siglate da uno scatenato Ferrara per i Rossi.

La festa dei Rossi dopo la vittoria nella finale (foto New Press Photo)

Bel 3-3 al 17', poi è cambiata totalmente la partita. Per un quarto d'ora i Verdi non sono più riusciti a gestire il pallone. Strapotere fisico rosso, ma Santa Maria Novella ha fatto la differenza soprattutto nel recupero del pallone. E da lì è cominciata una partita a senso unico, con i Rossi che hanno imperversato nella metà campo avversario. Quattro le cacce di Baggiani, altre due di Ferrara e Renzoni. Lopez ne ha messe a segno quattro, poi hanno completato il punteggio Gherdovic e Gatta. Al 40', sul 15-3, un sussulto verde con Prezioso che ben servito Innocenti per la quarta caccia. Il monologo è poi proseguito fino al 18-4 e al fischio finale al minuto 47. Partita compromessa, inutile arrivare fino al canonico minuto 50. E anche questo fa parte del Calcio Storico.

La formazione dei Rossi

Leonardo Fattori (Pera) Mattia Frati (Aquila) Jacopo Fashandi (Vespa) Luca Mulé (Riccio) Marco Casamassima (Branca) Stefano Gherdovic (Cervo) Lorenzo Fattori (Chiave) Cosimo Cecconi (Chiodo) Niccolò Simoni (Corno) Matteo Vicerdini (Delfino) Francesco Baggiani (Drago) Lorenzo Marri (Ermellino) Matteo Renzoni (Falcetto) Daniel Lopez (Leone) Jonathan Fei (Mazze) Hervin Harizi (Mezzaluna) Lorenzo Barbini (Oca) Jean Claude Brochetelli (Rosa) Andrea Cecconi (Ruota) Massimo Lopez (Scala) Enrico Ferrara (Orso) Tommaso Guidotti (Spada) Riccardo Lo Bue (Stella) Alessio Alaimo (Rondine) Enrico Gianassi (Croci) Edoardo Gatta (Vite) Dario Bordoni (Zampa) Capitano Rossi: Petragallo Massimiliano Alfiere: Luca Borselli Allenatore: Luigi Lopez La formazione dei Verdi Neri Cherici (Pera) Sebastian Rodwell (Aquila) Guglielmo Romagnoli (Vespa) Andrea Tarchi (Riccio) Michele Pini (Branca) Giacomo Ferrazza (Cervo) Tommaso Torrini (Chiave) Filippo Messima (Chiodo) Hermes Viazzi (Corno) Cesare Caiazzo (Delfino) Yassin Nermi (Drago) Michele De Lucia (Ermellino) Omar Russo (Falcetto) Neri Innocenti (Leone) Yacopo Inches (Mazze) Nicolas Caselli (Mezzaluna) Alessandro Boscherini (Oca) Matteo Fiaschi (Rosa) Francesco Capizzani (Ruota) Costantin Razuan (Scala) Emiliano Vasa (Orso) Vieri Rettori (Spada) Giovanni Prezioso (Stella) Alberto Masolini (Rondine) Niccolò Bonaiuti (Croci) Andrea Modica (Vite) Matteo Ottimi (Zampa) Capitano: Sasha Ciacchi Alfiere: Daniele Birghilotti Allenatore: Gerardo Burchi