Figline: trova cinque gattini accanto alla mamma investita e li mette in salvo

Figline Valdarno (Firenze), 13 maggio 2024 – Storia a lieto fine a Figline: uomo soccorre cinque gattini abbandonati accanto alla madre che non dava più segni di vita. È successo stamani, quando un signore, mentre andava al lavoro, ha visto cinque piccoli gattini accanto alla mamma morta, probabilmente perchè investita da un’auto. L’uomo non si è voltato dall’altra parte ma ha recuperato i micini mettendoli in una scatola di cartone e si è diretto verso il comando della Polizia Municipale di Figline, dove gli agenti hanno subito preso in custodia i piccoli gatti, facendoli visitare da un veterinario per le necessarie cure. Adesso i cinque gattini, che da soli non sarebbero riusciti a sopravvivere, sono pronti per essere adottati.

Insomma, una storia di tutt’altro tenore rispetto a quella che arriva da Pistoia, dove invece un gattino è stato trovato impiccato.

Ricordiamo che lo scorso febbraio a Seano, nel pratese, erano successi altri fatti scioccanti, coi resti di tre gatti uccisi abbandonati in un tombino. Per loro la morte era stata atroce, tra fratture multiple, ernie diaframmatiche e collasso polmonare. Uno aveva la spina dorsale spezzata, un altro è stato decapitato. Poi, un quarto caso: un fatto trovato sempre senza vita in un torrente.

Sempre a febbraio, altro episodio vergognoso. A Carmignano, ancora una volta nel pratese, una gatta venne colpita da un proiettile sparato da una carabina ad aria compressa. E per questo è rimasta paralizzata nella parte posteriore del corpo. Per lei si è subito messa in moto una catena di solidarietà, con la Lav in prima fila.