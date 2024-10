La Fiera di Scandicci, svolta ecosostenibile

Firenze, 4 ottobre 2024 – La Fiera di Scandicci, in programma dal 5 al 13 ottobre, sarà l'edizione più sostenibile di sempre. Questo grazie al lavoro della Good job service, azienda fiorentina il cui amministratore è Vito Cioffi, che da anni collabora con alberghi, resort e strutture ricettive e che per il secondo anno curerà la gestione di pulizia e rifiuti – insieme ad Alia Servizi Ambientali – sulla Fiera. Nel dettaglio il piano della sostenibilità della Good job service si basa su due piani: da un lato l'uso di detergenti a basso impatto ambientale, certificati per il loro ridotto contenuto di sostanze chimiche inquinanti; dall'altro la raccolta differenziata. Durante tutta la fiera, saranno collocati appositi contenitori per la separazione dei rifiuti, suddivisi per carta, plastica, vetro e organico, permettendo ai visitatori e agli espositori di contribuire attivamente alla riduzione degli sprechi e al riciclo. Gli operatori addetti alle pulizie si occuperanno del corretto smaltimento dei rifiuti raccolti, seguendo le precise linee guida fornite da Alia, azienda che ha formato il personale con un percorso specifico. “Insieme ad Alia abbiamo fatto un lavoro di sensibilizzazione, sia a livello di formazione che verso l'utente finale – ha spiegato Cioffi -. Ognuno deve fare la propria parte per poter ottenere un buon risultato”. Nello specifico alla Fiera di Scandicci ci saranno circa 25 persone addette a rendere l'edizione 2024 la più sostenibile di sempre: “Organizziamo questo tipo di lavoro per la seconda edizione consecutiva della Fiera, l'anno scorso l'esperienza è stata positiva – ha detto Cioffi -. Al momento l'azienda conta 150 tra dipendenti e collaboratori. Da qui a cinque anni vorremmo aprire ad altre manifestazioni fermo restando la volontà di proseguire negli impegni con alberghi, resort e strutture ricettive”. Di certo Fiera di Scandicci, Alia e Good job service faranno il possibile in questa edizione 2024 per educare tutti alla sostenibilità, concetto a volte abusato ma spesso non messo direttamente in pratica. È il momento di cambiare mentalità.