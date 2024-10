Fi-Pi-Li, ancora una mattinata da incubo, scoppia la ruota a un tir: traffico paralizzato

Firenze, 3 ottobre 2024 – Ancora una giornata di passione per gli automobilisti che nelle ore della prima mattinata del 3 ottobre si trovano a dover percorrere la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, più nota come Fi-Pi-Li. Anche oggi, in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze che ha causato il danneggiamento di uno spartitraffico, è stata chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni per il ripristino. Si transita sulla corsia di marcia e in direzione Firenze. La strada di grande comunicazione è pertanto bloccata con i chilometri di coda che sono arrivati sino a sei.

Già ieri la superstrada era rimasta chiusa per ore più o meno nello stesso chiusa nel tratto, tra Lastra a Signa-Ginestra Fiorentina. Un copione che, almeno tre giorni su sette va in scena sulla Fipili. Ma l’ingorgo di ieri, forse, è stato fra i peggiori che la ormai peggior superstrada della Toscana ha registrato negli ultimi 60 giorni. A mandare in tilt la circolazione un mezzo pesante che procedeva in direzione Pisa.

Poco prima delle 6.30 di ieri mattina, il tir ha sbandato contro il new jersey in cemento per poi intraversarsi lungo la carreggiata, bloccando entrambe le corsie. Le operazioni per la rimozione sono durate dalle 6.30 fino circa alle 12 e hanno causato la chiusura del tratto Lastra a Signa-Ginestra, gradualmente riaperto su una sola corsia. In direzione opposta, verso Firenze, lo ‘spanciamento’ del new jersey ha causato la chiusura di una corsia. Il risultato? Caos anche tra gli automobilisti che puntavano la città ’stritolati’ fra il restringimento di Lastra a Signa e l’altro restringimento ormai strutturale: quello causato dall’ingresso dei veicoli sullo svincolo di Scandicci verso l’A1. Ripercussioni pesanti anche sulla viabilità di Lastra a Signa, soprattutto lungo via Livornese.