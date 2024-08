Festa del Perdono a Figline, cambia l'orario di esposizione dei rifiuti

Figline Incisa Valdarno (Firenze), 26 agosto 2024 - Apre oggi i battenti il consueto appuntamento del “Perdono” nel Comune di Figline Incisa Valdarno. In occasione della festa del Perdono – in corso di svolgimento da oggi, 26 agosto, al 7 settembre - nel centro storico cittadino sono organizzati eventi come la processione, la rievocazione storica, sfide sportive, premiazione delle figure storiche, corteo, palio a cavallo e spettacoli pirotecnici, che precludono l’accesso in alcune strade e richiedono l’anticipo del servizio di raccolta rifiuti.

Come si legge in una nota fine di garantire il servizio ai cittadini ed al contempo il massimo decoro urbano in occasione delle sopracitate manifestazioni, Alia Multiutility, in accordo con l’amministrazione comunale, invita i residenti nelle strade interessate, dal 26 agosto al 7 settembre, ad esporre il contenitore (e i sacchi) di raccolta rifiuti, nei giorni indicati dal calendario, dalle ore 18.30 alle ore 20 e a ritirarlo subito dopo lo svuotamento. I luoghi interessati sono: piazza Averani, corso Matteotti, vicolo Calugi, piazza Marsilio Ficino, corso Mazzini, vicolo Libri, piazza Serristori, via Oberdan, vicolo Torsellini.

Ricordando a tutti i cittadini che i rifiuti devono sempre essere conferiti negli appositi contenitori e sacchetti distribuiti da Alia, si invita per maggiori dettagli ed informazioni ad utilizzare Aliapp, la app gratuita per sistemi Ios e Android che permette di prenotare il ritiro ingombranti, consultare i calendari di raccolta, avere news in tempo reale ed effettuare segnalazioni, oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).