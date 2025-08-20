Festa della Misericordia, conto alla rovescia

Il conto alla rovescia è iniziato. La Misericordia di Campi ha ufficializzato le date dell’annuale festa dell’associazione che si svolgerà dal 4 al 13 settembre nel parco di Villa Il Palagio. Dieci giorni all’insegna del divertimento, della tradizione e della solidarietà e con un obiettivo importante, visto che il ricavato contribuirà alla raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza di emergenza al servizio della comunità campigiana. Un traguardo per il quale la Misericordia si è attivata da mesi e che dalla festa potrebbe avere una spinta decisiva.

"Si tratta di una serie di appuntamenti – spiega il Provveditore Cristiano Biancalani (foto) – che per l’associazione rappresentano un significativo momento di aggregazione fra i tanti confratelli che ne fanno parte e che preparano, da settimane, dieci giorni impegnativi, ma da vivere come un servizio a favore degli altri, così come facciamo durante tutto l’anno". Edizione dopo edizione, infatti, la festa ha sempre registrato un numero maggiore di presenze, grazie a un servizio all’altezza della situazione e con tante iniziative in programma. Già aperte le prenotazioni ai tavoli, possibili, via WhatsApp, al numero 335.1083272 o tramite il sito tavoli.misecampi.it.

Pier Francesco Nesti