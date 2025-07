Festa de L’Unità in versione mini. Corsa contro il tempo per gli eventi

Mancano 15 giorni all’apertura e ancora la Festa de L’Unità di Fiesole non ha definito il cartellone degli eventi. Nessun ospite politico è stato ancora invitato; niente si sa neppure degli appuntamenti più ricreativi. Anche il formato di pochi giorni (gli ultimi due fine settimana di luglio) organizzato fra le mura della Casa del Popolo, non riesce a trovare la quadra. "Ci stiamo lavorando. Quanto prima – assicura Andrea Cammelli della segreteria Pd – faremo sapere".

La volontà politica è di tornare dal 2026 alla festa consueta; ovvero quella che neppure il covid ha fermato e che negli anni (ben 73) è riuscita a richiamare fino a 15mila partecipanti, schierando ogni sera oltre cinquanta volontari, per dare da mangiare a quattrocento persone. A incidere sono le difficoltà che il volontariato sta affrontando ma anche la crisi che pesa sul Pd fiesolano.

Da novembre manca infatti un segretario comunale e oggi il partito si regge su un triumvitato con Andrea Cammelli, Tommaso Manzini e Tommaso Rossi, che sono anche esponenti delle giunta Scaletti. Salvo novità la fase di transizione rischia di arrivare fino al congresso, ipotizzato entro il 2025 o i primi del 2026. E poi ci sono le difficoltà "logistiche". Per questo la Festa è stata spostata dal pratone di Borgunto alla Casa del Popolo. Proprio il rispetto delle regole sono state più volte al centro degli attacchi della Lega, con il consigliere comunale Andrea Bandelli, contrario al concedere un parco comunale a uso esclusivo di una festa di partito.

"Il Comune ha presentato tutta la documentazione richiesta e se Bandelli vuole approfondire – prosegue Cammelli – venga in sezione e gli forniamo ulteriori documenti. Ma soprattutto ricordo che da nessuna parte è scritto che il pratone non può essere utilizzato per la Festa". Sull’argomento l’attuale amministrazione Scaletti non prende posizione e lo stesso fa la passata. "E’ dal 2007 che non seguo la vicenda, quando con la nascita della lista civica cittadini per Fiesole – racconta l’ex sindaca Anna Ravoni – mi fu scritto dal Pd che non ero più persona gradita. Così dopo anni di volontariato, non voglio più parlare della festa. Che se la vedano Pd e Lega".