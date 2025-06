Grave ferita al piede con un flessibile, soccorso e trasferito con l’elicottero

Barberino di Mugello (Firenze), 17 giugno 2025 – Forse è stata una distrazione, forse una semplice fatalità. Nel pomeriggio di martedì alle 18 a Barberino di Mugello un uomo di 38 anni, di nazionalità albanese, si è ferito al dorso di un piede, in maniera seria, con un flessibile. Inizialmente è stato accompagnato, al vicino punto di primo soccorso della pubblica assistenza, nel centro di Barberino.

Qui, vista la gravità della ferita, i sanitari hanno deciso di attivare l’elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo del paese, con il quale il ferito è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi. Non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Non è chiaro, al momento, se stesse lavorando in un cantiere della zona o nella propria abitazione.