FdI sui nidi comunali: "Nessun incremento"

"Senza un potenziamento dei servizi all’infanzia, il risultato non possono che essere le liste d’attesa". Nel pieno della campagna di iscrizioni ai nidi comunali (proseguiranno fino al 30 aprile) la consigliera di FdI, Maria Luisa Dipalo entra a gamba tesa sul piano scolastico comunale. "Le iscrizioni ai servizi educativi comunali – ha detto – sono un appuntamento cruciale per tante famiglie che devono fare i conti con un sistema che, a parole, dovrebbe garantire un supporto concreto, ma nei fatti lascia fuori numerosi bambini. La delibera con l’offerta pubblica per i servizi educativi 3-36 mesi del 2025/2026 è chiara: non un posto in più rispetto agli anni scorsi. Zero incremento, zero risposte ai bisogni delle famiglie. E allora ci chiediamo: in che modo questa Giunta pensa di rendere Scandicci più attrattiva per le giovani famiglie?".

Occorre ricordare che i posti disponibili per i nuovi iscritti sono complessivamente 111, divisi tra "piccoli" (nati dal 1/9/2024 al 30/4/2025, "medi" (nati dal 1/1/2024 al 31/8/2024); grandi (nati dal 1/1/2023 al 31/12/2023). A ciascuna domanda pervenuta sarà assegnato un punteggio determinato applicando una serie di criteri relativi alle caratteristiche del nucleo familiare e alla situazione lavorativa dei genitori.

A parità di punteggio la priorità viene assegnata sulla base dell’indicatore Isee. "Il mancato potenziamento – ha aggiunto Dipalo – porterà un risultato, ovvero liste d’attesa lunghissime, famiglie costrette a rinunciare a un posto al nido, donne che, in mancanza di alternative, dovranno scegliere tra lavoro e figli".