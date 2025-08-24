Un cubo nero al posto del Comunale. Il sondaggio: cosa ne pensate?

Firenze, 24 agosto 2025 – Lo storico dell'arte Antonio Natali, già direttore degli Uffizi ha parlato di 'caminetto', il suo successore Eike Schmidt, ora a Capodimonte e già candidato del centrodestra al Comune vuole rivolgersi all'Unesco di Parigi, il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti Antonio Bugatti lamenta l'assenza di una regia politica e l'architetto di fama mondiale Massimiliano Fuksas denuncia che le città sono nelle mani degli immobiliaristi. Il dibattito avviato da La Nazione sulla trasformazione dell'ex teatro comunale di corso Italia, da immobile dell'800 a 'cubo nero' che ospita appartamenti turistici e in piccola parte residenziali ma rigorosamente di lusso sta continuando ad agitare i fiorentini.

Nei giorni scorsi, svelati i lavori iniziati nel 2023 si è scoperto che in particolare i colori e i materiali usati per il progetto di recupero commissionato dal colosso Hines, sono stati modificati rispetto ai primi rendering del piano di restyling e ora tendono al marrone scuro (nero sotto il sole). Il sigillo all'operazione è stato apposto dalla Soprintendenza all'epoca della guida di Andrea Pessina che oggi dice: "Non ricordo”. E tu cosa ne pensi del progetto di restauro? Abbiamo ideato questo sondaggio per capire il punto di vista dei fiorentini e le loro proposte.