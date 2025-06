Estate Fiesolana, si parte. La ragazza del Piper è qui. Patty al Teatro Romano

Da ’Ragazzo triste’ a ’Pazza idea’, ai recenti singoli ’Ho provato tutto’ e ’Ratatan’. Parte mercoledì 18 giugno dal Teatro Romano di Fiesole l’attesissimo tour estivo di Patty Pravo, tra le più iconiche voci della musica italiana. Oltre 70 minuti di musica, con una band di sei musicisti che accompagnerà l’artista nelle sue più belle canzoni. Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni.

Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona. Alla lunga e preziosa discografia, inaugurata nel 1966 con ’Ragazzo triste’, si sono aggiunti di recente il singolo ’Ho provato tutto’, che da’ il titolo a questo tour estivo, e ’Ratatan’, la nuova canzone di Patty Pravo disponibile da qualche giorno. Ratatan e’ un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva.

La canzone richiama sonorità beat anni ‘60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all’italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico. Ratatan si ispira a colei che ha sempre rappresentato la libertà femminile ed è stata scritta da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, prodotta da Taketo Gohara e Marquis, su etichetta Nar International Srl e distribuzione Warner Music Italy. Dopo Firenze, il tour estivo di Patty Pravo continuerà a Cagliari, Desenzano del Garda, Civitavecchia, Marina di Pietrasanta, Castagnole delle Lanze, Milazzo.

L’Estate Fiesolana 2025 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Citta’ Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. Le prevendite per l’Estate Fiesolana sono aperte online su www.estatefiesolana.it e www.ticketone.it. Nei punti vendita del circuito regionale Box Office www.boxofficetoscana.it/punti-vendita Presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole: Largo Fernando Farulli 1: tel. 055.5961293 (aprile-settembre ore 9-18.00 tutti i giorni).