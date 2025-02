Estate Fiesolana, si alza il sipario. Musica, teatro, danza e cinema. Grandi nomi al Teatro Romano

Da 78 edizioni il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico per la musica, il teatro, la letteratura, la danza, il cinema. E anche quest’anno l’appuntamento si rinnova da giugno a settembre con artisti internazionali, col meglio di ogni disciplina.

Numerosissimi i protagonisti del festival, organizzato da Prg e Associazione Music Pool, aggiudicatarie del bando del Comune di Fiesole per la gestione dell’Estate Fiesolana.

Già in prevendita le date di due cantautori e chitarristi internazionali: il poliedrico musicista Pippo Pollina (14 giugno) e il cantautore svedese con origini argentine, José Gonzále, con l’unica data in Italia (12 luglio). Sempre per la scena musicale internazionale, da ricordare Richard Galliano, Paolo Fresu, Incognito, Ana Carla Maza, fino al dinamico duo Igudesman&Joo, a Fiesole per l’ultima volta della carriera insieme.

Tra i filoni, come ricordato da Claudio Bertini della Prg, largo spazio al teatro classico con Edipus (9 luglio), della Compagnia Lombardi Tiezzi; Agamennone (13 luglio), della Compagnia Zerkalo e l’adattamento di Gabriele Vacis ispirato dalla tragedia di Eschilo Sette a Tebe (25 luglio). Il Teatro Pubblico Ligure torna col progetto Iliade - Un racconto Mediterraneo, ideato e diretto da Sergio Maifredi con la consulenza letteraria del professor Giorgio Ieranò. L’Iliade sarà narrata per quattro serate da Dario Vergassola, David Riondino, Tullio Solenghi, Alessandro Riccio e Maddalena Crippa.

Per il teatro civile e di narrazione torna il giornalista sportivo Federico Buffa (23 luglio), a cui si aggiungono le serate con Walter Veltroni (23 giugno) e Massimo Recalcati (29 giugno).

Attesissime due iconiche cantanti italiane: Patty Pravo (18 giugno) e l’interprete di Franco Battiato, Alice (11 luglio), con un repertorio di canzoni che hanno reso celebre il cantautore.

Paolo Benvegnù, il raffinato cantautore scomparso recentemente, sarà celebrato dall’Orchestra Multietnica di Arezzo con la partecipazione di Neri Marcorè (4 agosto).

Quattro gli appuntamenti della danza, con le compagnie toscane Motus (20 giugno) col progetto La Madrina; l’Accademia Bozzolini della Scuola del Balletto di Toscana (28 giugno) con Bayadére e Seven, un omaggio a Maria Callas con i danzatori della Lyric Dance Company (15 luglio) e la Carmen di Bizet del Balletto di Milano (31 luglio). Confermato il recital dello scrittore e sceneggiatore Roberto Saviano (4 settembre) e la serata con il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti.

"A Fiesole la cultura non si ferma mai – ha detto la sindaca Cristina Scaletti –. Un’offerta culturale di altissimo livello e versatile, che mira a coltivare pace, libertà democrazia".

"Apprezziamo moltissimo il nuovo cartellone – ha dichiarato il vice presidente di Fondazione CR Firenze Oliva Scaramuzzi – che, anche quest’anno, si caratterizza per la sua multidisciplinarietà. Siamo molto vicini alle realtà che si occupano delle attività artistiche e culturali per le quali abbiamo rinnovato il nostro impegno con risorse significative".

Olga Mugnaini