L'Esercito a Pitti presenta le giacche con la seta di paracadute

Firenze, 15 gennaio 2025 - L’Esercito Italiano lancia a Pitti la collezione autunno – inverno 2025 – 2026. La collezione Esercito Sportswear per l’inverno 2025 si ispira ai colori evocativi dell’Artico, con una palette colori dominata dal blu e dal bianco neve. Questa scelta cromatica, non solo estetica, vuole rinnovare l’attenzione per un impegno concreto contro il riscaldamento globale, un tema di grande rilevanza a cui si uniscono design e innovazione. Pertanto i paracadute, simbolo di resistenza e protezione, a termine della vita operativa vengono trasformati in piumini caldi e imbottiti, ideali per le stagioni più fredde. Tra le novità inoltre la Capsule Collection di capi riscaldabili, progettati per offrire calore e comfort senza rinunciare allo stile, attraverso un reticolato riscaldante all’interno di felpe e giacconi, attivabile tramite una semplice ricarica. Questa nuova linea rappresenta un passo avanti nella moda funzionale, combinando tecnologia e design per rispondere alle esigenze dei climi più rigidi. I capi riscaldabili della Capsule Collection non solo garantiscono un calore avvolgente, ma lo fanno con un’estetica moderna e accattivante, perfetta per chi desidera essere sempre al passo con i tempi.

L’artico quindi come elemento di sintesi fra abbigliamento destinato al grande pubblico ed equipaggiamento delle truppe Alpine dell’Esercito, che consente l’impiego in alta quota e in condizioni climatiche estreme. La collezione Esercito Sportswear FW 2025-26, rappresenta la fusione tra tradizione e innovazione. I dettagli come patch, ricami e stampe, ispirati ai reparti dell’Esercito Italiano, si sposano con materiali sostenibili. I colori come il blu e il bianco, creano uno stile unico, immediatamente riconducibile all’ambiente artico. “Esercito Sportswear” è il marchio commerciale dell’Esercito Italiano per la produzione e la distribuzione di capi di abbigliamento e accessori, prodotti da Officina Italia s.r.l., su licenza esclusiva concessa da Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa incaricata di valorizzare gli asset delle Forze Armate.