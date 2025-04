Escursione a Castelfranco: alla scoperta delle balze del Valdarno

Nelle scorse settimane con gli insegnanti di scienze e italiano ci siamo diretti a Castelfranco (Arezzo) dove abbiamo conosciuto Lorenzo e Martino, due guide escursionistiche della zona che ci hanno accompagnato in un percorso ad anello intorno alle balze, formazioni di sabbia, argilla e ghiaia stratificate di diverse forme risalenti al periodo pliocenico, epoca in cui il Valdarno conteneva un lago.

Appena arrivati ci hanno diviso in quattro squadre, per fare una ’gara’ che serviva a farci conoscere meglio la zona che avremmo attraversato; poi a ogni gruppo è stata consegnata una mappa che indicava il percorso da seguire. Da lì a turno ogni gruppo ha guidato il resto delle persone fino al punto prestabilito successivo e al completamento del percorso ad anello.

Mentre affrontavamo il tracciato, Lorenzo e Martino ci proponevano delle sfide naturalistiche attraverso cui guadagnavamo dei punti e conoscevamo sempre meglio il territorio che attraversavamo: un modo per imparare divertendosi. Camminando abbiamo attraversato bellissimi sentieri con panorami mozzafiato e torrenti ricchi di acque, alcune dall’odore particolare perché ricche di zolfo, scoprendo specie di vegetali mai viste, e arrivando perfino a toccare con mano una balza.

All’inizio dell’avventura eravamo un po’ preoccupati, visto che affrontavamo sentieri mai percorsi prima, ma poi, grazie anche all’esperienza delle nostre guide, siamo riusciti ad arrivare alla fine del percorso soddisfatti, sia per quello che avevamo visto che per ciò che avevamo imparato e ringraziando la scuola per averci dato la possibilità di provare un’esperienza unica nel suo genere.