Erasmus italiano: aperto il bando dell'Università di Firenze per borse di studio nazionali

Firenze, 13 settembre 2023 – Una novità per gli studenti universitari.

L’Università di Firenze ha aperto le iscrizioni per il nuovo programma di mobilità studentesca nazionale, noto come Erasmus italiano, introdotto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l'anno accademico 2024-2025.

Gli studenti interessati avranno tempo fino a lunedì 23 settembre per presentare la propria candidatura e concorrere all’assegnazione delle borse di studio, finalizzate a supportare la mobilità didattica sul territorio italiano.

Obiettivi del programma

L’Erasmus italiano rappresenta una novità assoluta, pensata per incentivare l'innovazione e l'interdisciplinarietà all'interno del sistema universitario nazionale. L’iniziativa punta a rafforzare l’integrazione tra gli atenei italiani, favorendo scambi culturali e accademici tra studenti di diverse città e regioni.

Candidature online e opportunità

Gli studenti dell’Università di Firenze possono candidarsi direttamente online, utilizzando un apposito Google Form, per svolgere un periodo di studio fino a 6 mesi presso una delle università italiane convenzionate con l’ateneo. Durante questo periodo, sarà possibile frequentare corsi, sostenere esami, svolgere tirocini o lavorare su tesi di laurea presso l’università ospitante, con la garanzia del riconoscimento accademico del periodo di studio completato.

Le università partner

Tra le università partner dell’Università di Firenze, coinvolte nel programma per oltre venti corsi di studio, figurano Roma La Sapienza, Trento, Ca’ Foscari, Milano-Bicocca, Palermo, Cagliari e gli atenei di Salerno, del Molise e della Basilicata.

Requisiti e borse di studio

Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti a tempo pieno ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Firenze che aderiscono al programma Erasmus italiano. Per partecipare, è necessario avere un Isee non superiore a 36.000 euro.

Sono disponibili 62 posti e le borse di studio assegnate ai vincitori saranno di 800 euro mensili, al lordo delle imposte. L'importo permetterà agli studenti di sostenere le spese durante il periodo di soggiorno presso l'università partner.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie con i nomi dei vincitori delle borse di studio saranno pubblicate sull'Albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università di Firenze, nella sezione dedicata all'Erasmus italiano.

Info: https://www.unifi.it/it/studia-con-noi/erasmus-italiano