Riparte oggi in ateneo ScienzEstate. Al museo di storia naturale si svelano i segreti dei dinosauri

In ateneo riparte ScienzEstate 2024, la manifestazione promossa da OpenLab (Centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica di Unifi) e giunta quest’anno alla sua ventunesima edizione. Dopo le iniziative di giugno, gli appuntamenti di ScienzEstate riprendono oggi al Plesso di via La Pira (via La Pira 4 – dalle 16 alle 19) dove saranno organizzate visite e attività di divulgazione nei Dipartimenti di Scienze della Terra e di Biologia e del Museo di Storia Naturale. Tutte le attività saranno a libero accesso e per alcune sarà necessaria la prenotazione (per iscriversi inviare una mail a [email protected]).