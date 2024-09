Tpl, agevolazioni fino all’82% per studenti dell’Università di Firenze

Firenze, 10 settembre 2024 - Anche per il nuovo anno accademico, tariffe fortemente vantaggiose per studentesse e studenti dell’Università di Firenze che usano i mezzi del Tpl. A seconda dell’Isee per il diritto allo studio universitario, iscritte e iscritti all’Ateneo fiorentino potranno viaggiare durante la validità della convenzione a un costo inferiore del 76% o addirittura dell’82% rispetto a quello ordinario previsto per gli abbonamento annuali.

Lo prevede l’accordo tra Università di Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze, Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) insieme ad Autolinee Toscane. Il “patto” a favore della mobilità studentesca è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani insieme all’assessora ai rapporti con Università e centri di ricerca e politiche per l’alta formazione e per il diritto allo studio universitario, Alessandra Nardini, e all’assessore a mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli, dalla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, dall’assessore alla mobilità e alla transizione ecologica del Comune di Firenze Andrea Giorgio, dal presidente del Dsu Toscana Marco Del Medico e dal presidente di Autolinee Toscana Gianni Bechelli. Confermate per l’intesa le cifre dello scorso anno.

L’accordo è finanziato complessivamente con 2 milioni e 200 mila euro. Il Comune di Firenze contribuisce per 600mila euro, l’Ateneo fiorentino con mezzo milione. Regione Toscana finanzia la misura con 1 milione e 100mila euro: 600mila attraverso l'assessorato a mobilità e trasporti e 500 mila attraverso il Dsu su indicazione dell'assessorato al diritto allo studio.

Studentesse e studenti, si legge in una nota della Regione, potranno "acquistare il titolo dal 21 settembre, con validità dal primo ottobre fino al 31 luglio 2025. L’agevolazione riguarda il servizio Tpl nell’area metropolitana fiorentina: autobus di linea, tramvia e servizi ferroviari inclusi nel territorio comunale di Firenze. Il titolo agevolato può essere acquistato da studentesse e studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2024-25 ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. Il costo varia a seconda dell’Iseeu (Isee universitario): se inferiore o uguale a 36.151,98 euro l’abbonamento costerà 50 euro (contro le 278,70 del tariffario di AT); studentesse e studenti che presentano Iseeu superiore o non ne sono provvisti sosterranno una spesa di 65 euro. Per fruire dell’agevolazione, occorre registrarsi sul sito di Autolinee Toscane (shop.at-bus.it): · se 'Studente' o 'Studente Isee', inserendo nel campo 'nome dell’istituto' la parola 'Unifi'; · per gli over 26 è necessaria l’iscrizione come 'ordinario' o come 'Isee'. L’acquisto a tariffa agevolata sarà possibile fino al 30 novembre. Il termine ultimo potrebbe tuttavia subire modifiche a seconda del numero delle richieste e delle risorse disponibili.