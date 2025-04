Ecco ’Razza Umana’. Quei volti dal mondo immortalati da Toscani

"L’unico vero obiettivo dell’arte è testimoniare la condizione umana". Oliviero Toscani ne era talmente convinto che al progetto ‘Razza Umana’ ha dedicato anni, girando tutto il mondo con i suoi allievi e collaboratori. Nelle piazze e nelle strade allestiva il suo studio fotografico itinerante, che alla fine ha riunito più di 100.000 immagini. A pochi mesi dalla scomparsa del grande fotografo, Palazzo Blu di Pisa gli dedica una mostra con oltre 500 di quegli scatti, in varie dimensioni, che diventano un’immensa galleria di volti e ritratti che attraversano il tempo e che dalle pareti delle sale sembrano ricambiare lo sguardo dei visitatori.

‘Razza Umana’, è pensato come uno studio socio-politico, culturale e antropologico che ritrae la morfologia delle persone per osservarne peculiarità e caratteristiche, catturando differenze e similitudini. Oliviero Toscani aveva portato uno dei suoi set anche a Pisa, nei mesi in cui nasceva Palazzo Blu, tra il 2007 e il 2008, incontrando decine di persone proprio nelle sale del palazzo, che si prestarono per essere ritratte dal suo obiettivo d’autore. Ai volti ‘locali’ sono affiancati i tanti ritratti raccolti nei Paesi più disparati. Non a caso, Zeid Ra’ad Al Hussein, nel 2018 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, disse: "Queste immagini sono una celebrazione dell’individualità e della diversità dei nostri simili. Sono amorevoli, gioiose, curiose, fragili, dubbiose, tormentate, composte. E quando mi soffermo su questi volti, sembra che mi guardino indietro, impassibili, con occhi lucidi. Quasi parlano. Queste sono le nostre persone. Apparteniamo a loro. Ogni individuo in queste fotografie è diverso, ma tutti assomigliano a noi. Fotografie che ci esortano ad agire. Ci chiedono di difendere e promuovere i diritti di ogni essere umano, di combattere la discriminazione, la violenza e lo sfruttamento; di difendere la dignità di ogni donna, uomo e bambino".

Completa il progetto, il racconto di alcune tra le immagini iconiche di cui Toscani è stato autore e che hanno contrassegnato la sua straordinaria carriera. Il progetto ‘Razza Umana’ prosegue ancora oggi, grazie a un team dedicato, sempre ricordando il motto del suo ideatore che amava dire: "Mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo e per questo fotografo gli esseri umani nelle molteplici espressioni".

L’esposizione è organizzata da Fondazione Palazzo Blu in collaborazione con Oliviero Toscani Studio e con il sostegno della Fondazione Pisa. È aperta al pubblico dal 17 aprile, a partire dalle ore 14, e sarà visitabile fino al 29 giugno, con orario dal lunedì al venerdì 10 – 19 (ultimo ingresso ore 18), il sabato, la domenica e nei festivi con orario 10 – 20 (ultimo ingresso ore 19). Visite guidate di ottanta minuti. Per info palazzoblu.it