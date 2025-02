È Carnevale. Ecco gli eventi di domenica

Chiusura del carnevale con festa per i bimbi in piazza Resistenza. Appuntamento domenica dalle 14,30. L’evento è organizzato da associazione San Zanobi Odv in collaborazione con Misericordia, Croce Rossa, pubblica assistenza e La Racchetta, con il patrocinio del Comune di Scandicci. Prevista la presenza di stand gastronomici e di attrazioni per i più piccoli, tra cui l’animazione in piazza con Marcello Bianchi e Alessandro Masti e il "trucca bimbi" a cura dell’associazione Peter Pan. Alle ore 16 corteo mascherato.