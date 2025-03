“Due generazioni, una rivoluzione“. Il libro di Chiti e Martinelli: dialogo con Bindi, Gambelli e Montanari

L’Europa, la pace, la transizione ecologica e digitale, la politica e la partecipazione, ma anche scuola, lavoro, formazione, parità di genere, welfare, previdenza: su questi temi si confrontano nel libro Due generazioni, una rivoluzione. Proposte per affrontare le sfide comuni (Rubettino) un over 75, Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana e ministro, e un under 35, Valerio Martinelli, ex assessore a Montopoli Valdarno, avvocato e ricercatore universitario in dialogo con Chiara Pazzaglia. Domani 26 marzo (17,30) la presentazione del libro a palazzo Medici Riccardi: oltre agli autori intervengono la sindaca Sara Funaro, l’arcivescovo Gherardo Gambelli, Rosy Bindi, già ministro e vicepresidente della Camera, Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena; modera Cristina Privitera, vicedirettrice della Nazione.