Droga al bar: 35enne arrestato

Detenzione ai fini di spaccio, nordafricano in manette. Lo hanno arrestato i carabinieri di Scandicci in un bar del centro cittadino, durante un controllo proprio per combattere la cessione di stupefacenti in città. L’arrestato, 35enne, avrebbe tentato di sfuggire al controllo dei militari, provando a buttare la droga, era hashish, dietro al bancone prima di cercare di fuggire.

I militari però si sono accorti ‘della manovra’ e sono andati a colpo sicuro dopo aver fermato l’uomo. Dietro al bancone del bar i carabinieri hanno trovato 95 grammi circa di ‘fumo’ e denaro contante del quale il 35enne non ha saputo indicare una lecita provenienza e pertanto ritenuto provento di spaccio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere; tre giorni fa il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura degli arresti domiciliari. I militari stanno lavorando ancora sul territorio per cercare di risalire la filiera dello spaccio, e individuare i fornitori del pusher finito in manette l’altro giorno.

Sotto controllo i locali del centro città, ma anche l’asse della tramvia, visto che molto dello stupefacente arriva dalla zona delle Cascine, dove probabilmente i piccoli spacciatori vanno a rifornirsi. Tra le zone di cessione nel mirino dell’arma c’è piazza Resistenza, ma anche altri punti del centro come piazza Togliatti, via Foscolo, passando su piazza Di Vittorio a Casellina.