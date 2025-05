Domenico Moro scomparso da Firenze, l'appello disperato della compagna

Firenze, 17 maggio 2025 – E’ scomparso da una settimana, dal 10 maggio, Domenico Moro, 43 anni. L’ultimo avvistamento risale allo scorso sabato intorno alle 12,30 quando si è allontanato da Firenze, dove vive, in sella alla sua mountain bike grigia con cesto anteriore verde.

Domenico aveva appuntamento con un’amica in piazza della Libertà ma non si è mai presentato. Il suo cellulare risulta spento. Mercoledì anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ e ne è parlato anche a “Chi l’Ha Visto?”, in onda su Rai 3, si è occupata del caso. Durante la puntata è intervenuta la compagna di Domenico, Lucilla.

“Vi chiediamo di aiutarci – ha detto la donna – se lo avete visto con la sua bicicletta grigia con una cassetta in plastica montata avanti (tipo contenitore per le bottiglie), percorrere qualche via. Oppure se avete visto un uomo con il suo aspetto camminare per le vie della città che indossava una felpa color prugna con scritta in oro. L’ultima cella agganciata via Faentina, la strada è molto lunga e porta anche in altre località. Potete aiutarci? contattate il 112 o il nostro numero: 388 189 4493.”

Tra i segni distintivi si segnalano numerosi tatuaggi distribuiti su tutto il corpo. Ha i capelli corti. Gli occhi sono azzurri. È alto circa un metro e settanta.