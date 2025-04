Va ad asparagi e scompare, ricerche senza sosta e con tutti i mezzi disponibili

Perugia, 28 aprile 2025 – Sono scesi in campo con tutti i mezzi disponibili per trovare Enzo Marcaccioli, l’uomo di 83 anni scomparso nel pomeriggio di sabato. L’uomo, buon camminatore ma affetto da Alzheimer, come sottolineano i vigili del fuoco, era uscito a cercare asparagi con la moglie in località Fontana, nei pressi di Perugia. I due coniugi erano insieme finché lui non si è allontanato. Pochi istanti: tanto è bastato perché dell’anziano non si trovassero più le tracce. Sono scattate immediatamente le ricerche. Dalle 19.15 di sabato i vigili del fuoco sono stati impegnati a passare al setaccio la zona. Con tutti i mezzi a disposizione, come detto, compresa una termocamera.

Enzo Marcaccioli, l’uomo di 83 anni scomparso nel pomeriggio di sabato

Sorvoli dell’area con l’elicottero, con i droni e l’intervento delle unità cinofile specializzate. Sul campo anche il funzionario di servizio dell’unità di comando locale e gli addetti alla topografia applicata al soccorso. Collaborano alle ricerche i carabinieri, i volontari della Protezione civile e semplici cittadini. Presente il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

Anche ieri le squadre dei vigili del fuoco e gli altri soccorritori hanno tutti lavorato in maniera incessante. E anche nella giornata di ieri sono state impegnate le unità cinofile e i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. L’area è stata di nuovo sorvolata da un elicottero. Impegnate nelle ricerche numerose squadre di terra. Ma, come detto, fino alla tarda serata dell’uomo non c’era traccia. Non è escluso che l’83enne sia riuscito a “uscire“ dal bosco e a mettersi in cammino. L’appello è a segnalare nel caso di avvistamenti.