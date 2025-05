Prevenzione, dal 19 al 26 maggio torna la Spring European Testing Week

Firenze, 17 maggio 2025 - Torna dal 19 al 26 maggio la Spring European Testing Week, Settimana Europea dei Test per Hiv, Epatiti e Ist (Infezioni Sessualmente Trasmissibili), promossa da EuroTest, e la città di Firenze continua a farsi promotrice dell’importanza di fare screening e informazione. Firenze, dal 2019 è infatti entrata nella rete delle città “Fast Track City”, coalizione che raccoglie circa 300 città di tutto il mondo, le cui amministrazioni si impegnano a favorire il raggiungimento degli obiettivi Onu entro il 2030 che sono “95- 95-95”. 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale; 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale. “Test, Treat, Prevent” è lo storico slogan della Testing week per ricordare come la diagnosi precoce preservi la salute dei singoli ma anche quella della collettività.

“Firenze, città Fast Track, rinnova il suo impegno nella promozione attiva della salute con quest’occasione sempre sentita e importante. - sottolinea l’assessore al Welfare e presidente della Società della salute Nicola Paulesu -. Solo la diagnosi precoce ci permette di avere un tempestivo accesso alle terapie. Prevenzione e sensibilizzazione sono due azioni fondamentali su cui con queste iniziative vogliamo lavorare coinvolgendo tutta la cittadinanza e in particolare i giovani. Anche in questa edizione della testing week ci sono varie opportunità, grazie al grande lavoro di tutte le realtà coinvolte con cui lavoriamo in stretta sinergia”.

Vari gli eventi di testing promossi per questa edizione da tutti i soggetti coinvolti: presso il Centro Medico Stenone (Via del Leone, 35) nei giorni 19, 21 e 23 maggio dalle 15 alle 17, presso il Centro JAVA (Via Fiesolana angolo Via Pietrapiana) il 20 maggio dalle 15.30 alle 18.30, presso la Casa della Cultura e della Ricreazione (Via Forlanini, 164, Firenze- Ponte di Mezzo) il 23 maggio dalle 17 alle 20, presso Associazione IREOS (Via dei Serragli, 3) il 20 maggio dalle 18 alle 20.

Obiettivi dell’iniziativa sono sensibilizzare la popolazione sugli enormi vantaggi delle diagnosi precoci, incoraggiare le persone a sottoporsi ai test per conoscere il proprio stato di salute e renderle consapevoli, eventualmente, dei percorsi di cura da affrontare, moltiplicare l’offerta di test anonimi e gratuiti in tutte le modalità e in tutti i contesti, così da agevolarne l’accesso a fasce di popolazione più ampie possibile, creare occasioni di informazione e, dunque, di prevenzione, moltiplicare le opportunità di test eliminando tutte le barriere che possono ostacolarne la fruizione e contribuire a far crescere la modalità di offerta Community Based, ossia in contesti non sanitari, far emergere il sommerso e contrastare il dannoso fenomeno delle diagnosi tardive, avere informazioni precise e corrette su Hiv e Ist così da aumentare la diffusione dell’evidenza scientifica e quindi contrastare lo stigma attraverso la conoscenza.