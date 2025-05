Firenze, torna la pulizia e manutenzione delle rastrelliere

Firenze, 17 maggio 2025 - Continuano le operazioni di pulizia e manutenzione delle rastrelliere che nel mese di maggio, martedì 20 e mercoledì 28, interesseranno il Quartiere 5. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di Acr e di Alia. Per consentire l’esecuzione delle operazioni le biciclette presenti nelle rastrelliere saranno rimosse.

Ecco dove sono le rastrelliere interessate martedì 20 maggio: via Respighi angolo via Toscanini, via Toscanini (altezza numero civico 28), via Toscanini angolo via Castelnuovo Tedesco (entrambi i lati), via Castelnuovo Tedesco (lato ingresso giardini), via Caduti di Cefalonia (altezza numero civico 84), via di Novoli (altezza numero civico 81 angolo via Caduti di Cefalonia e altezza numero civico 85), via Bardazzi (altezza numeri civici 45 e 9), via Orazio Vecchi (fronte numero civico 25), via Allori (altezza numero civico 81), via Caduto di Cefalonia (altezza numero civico 83), via Valdisieve (fronte numero civico 18).

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 28 maggio e gli interventi si concentreranno i dispositivi in via Moggi (altezza numero civico 9), via Forlanini (altezza numero civico 28), viale Guidoni (altezza numero civico 20), via Vasco de Gama (fronte numero civico 215 r), via del Terzolle (altezza numero civico 93), via dei Perfetti Ricasoli (sullo spartitraffico fronte ingresso Nuovo Pignone), via Michelozzi (altezza numero civico 23), via Locchi (altezza numero civico 69), via delle Panche (altezza numeri civici 117-119), via Bocci (fronte numero civico 27), via Eugenio Calò (numero civico 3), via Reginaldo Giuliani (altezza numero civico 158), viale Morgagni (altezza numero civico 33 fronte Asl).

In corrispondenza delle rastrelliere interessate oltre ai cartelli di divieto di sosta sarà collocata anche la fettuccia bianco-rossa. Per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione, infatti, le bici dovranno essere spostate. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante il proprietario può recarsi alla depositeria di via Allende dove gli verrà contestato un verbale da 43 euro.