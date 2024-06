Domenico Giani: “Prevista ripresa dell'attività della sede delle Misericordie a Betlemme”

Cascina (Pisa), 22 giugno 2024 - "La progettazione avrà un ruolo fondamentale per migliorare sempre di più la struttura organizzativa, la digitalizzazione dei processi, favorire la partecipazione dei giovani e la formazione per avviarci verso l'anno del Giubileo con la devozione e l'energia nel servizio di aiuto al prossimo che ci contraddistingue. Inoltre è prevista la ripresa delle attività nelle nostra sede di Betlemme, per tornare ad essere presenti e aiutare la Terra Santa". Lo ha detto il presidente delle Misericordie d'Italia Domenico Giani intervenendo oggi a Cascina (Pisa), all'assemblea nazionale delle Misericordie. L'assemblea, ha detto Giani, è un momento di partecipazione attiva importante, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso delle Misericordie e un'opportunità per condividere esperienze, progetti e visioni per il futuro. Abbiamo dedicato ampio spazio a una rilettura di quanto fatto in questi ultimi anni, alla definizione dei nuovi traguardi da intraprendere e delle modalità attraverso cui raggiungerli. Tante le attività straordinarie sia operative che istituzionali che si sono aggiunte alle attività ordinarie e che hanno visto protagonista le Misericordie come le missioni in Ucraina, con apertura della collaborazione con Unbroken, per esportare le nostre expertise ad esempio sull'assistenza alla popolazione anziana, ma anche l'attività di Disevac, con tonnellate di aiuti alimentari arrivati da tutta Italia grazie a all'impegno delle tante confraternite, senza dimenticare le emergenze maltempo fronteggiate dai volontari in Emilia Romagna e Toscana". L'assemblea, ha concluso, "è per noi un'occasione per esprimere gratitudine" ai volontari "per il servizio che offrono alle persone e alle loro comunità" e serve a "rafforzare il legame trai i confratelli e le consorelle che si è consolidato nel corso degli anni, rappresentando il vero motore che ci permette di essere presenti capillarmente nei territori". Per il correttore spirituale nazionale, mons.Franco Agostinelli è poi necessario "interessarci sempre di più" ai giovani "perché le idee e i valori sono sì importanti, ma c'è bisogno di loro per portarli avanti". Nel pomeriggio di oggi prevista la consegna delle benemerenze alle volontarie e ai volontari delle Misericordie "che nel 2023 hanno profuso il loro impegno nelle missioni in Ucraina e nelle emergenze alluvione in Emilia Romagna e in Toscana".