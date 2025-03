Doccia fredda per il Centro storico Lebowski: "Impianto da riparare e 250 bimbi lasciati a casa"

Niente docce calde, niente allenamenti. E così ieri 250 bambini e ragazzi della scuola calcio del Centro storico Lebowski non si sono potuti allenare. Il centro sportivo “La trave” è rimasto chiuso e ancora non si sa quando potrà riprendere l’attività. Il centro sportivo è in gestione alla società grigionera dal 2022, che è in affitto dall’ Uisp, concessioraria dell’impianto di proprietà del Comune. Il problema? L’impianto di riscaldamento che necessità di interventi di manutenzione. "Cosa che noi non possiamo fare, purtroppo. E questo è quello che abbiamo spiegato alle famiglie e a chi giustamente si è lamentato" fanno sapere i dirigenti della società fiorentina che da anni abbina il lavoro sportivo a quello sociale, iniziando dalla scuola calcio maschile e femminile completamente gratuita.

Il problema dell’acqua calda che andava e veniva andava avanti da un po’, ma ieri la società ha deciso che non si poteva andare avanti. "Non avevamo altra scelta, sospendere l’attività era l’unica soluzione. Sia chiaro: non vogliamo assolutamente fare polemica. Ci aspettiamo solo che il problema venga risolto".

In merito alla questione l’Uisp ha chiarito la sua posizione con un post su Facebook. In sintesi: la ditta incaricata è intervenuta sul posto ma non ha potuto procedere nell’intervento a causa dell’assenza di energia elettrica dovuta a interventi in corso da parte dell’Enel.