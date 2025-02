Dissuasori su via Empolese: bocciata la mozione

Dissuasori sulla via Empolese a San Vincenzo a Torri, bocciata la mozione di Scandicci Civica. L’atto era stato presentato dal consigliere Massimo Grassi, partendo da due considerazioni: la pericolosità della strada sulla quale transitano ogni giorno auto a velocità eccessiva e la petizione con un centinaio di firme presentata dai cittadini che si erano rivolti anche al nostro giornale per avere provvedimenti da parte dell’amministrazione per la riduzione del rischio. La mozione è stata bocciata.

"Ci hanno detto – ha dichiarato Grassi – che i cittadini non vogliono i dissuasori e che la strada sarà messa in sicurezza con un progetto del comune. Peccato che via Empolese sia ancora gestita dalla provincia e che nel piano triennale delle opere pubbliche c’è solo la piazza Vezzosi di marciapiedi e arredo urbano della via non se ne parla. Ugualmente che non è stata recepita la richiesta di dissuasori che arriva proprio dalla popolazione con tanto di raccolta di firme protocollate in comune e inoltrata alla polizia municipale". Per il Comune l’intervento a San Vincenzo sarà fatto (non appena entreranno in possesso della via Empolese) con una zona trenta in modo da evitare dossi e puntare a ottenere lo stesso risultato.