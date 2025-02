Disagi per i cantieri: "Dateci indennizzi diretti"

La tramvia piace ai fiorentini e quindi c’è il massimo "sostegno" al progetto ma "occorre fare uno sforzo collettivo per sostenere la fase tutt’altro che semplice (e lunga) della cantierizzazione, e, al contempo, valutare anche i grandi cambiamenti che potranno prodursi sugli equilibri commerciali in città". L’incontro tra Comune di Firenze e Confesercenti sulla linea tramviaria 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli dà chiare indicazioni: c’è un dialogo quotidiano tra l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini e il presidente di Confesercenti Firenze Santino Cannamela. Da parte del Comune sono già stati annunciati gli sgravi per la Tari (per chi è coinvolto dal cantiere) con un primo stanziamento (le risorse potranno aumentare) di due milioni.

"I lavori della nuova linea tramviaria 3.2.1 da piazza Libertà a Bagno a Ripoli sicuramente impatteranno, in modo significativo, sulla vita degli operatori delle zone interessate dai cantieri. Ci sarà comunque un monitoraggio continuo della cantierizzazione", si evidenzia da Confesercenti. Per questo sono arrivate al Comune alcune richieste tra cui "l’indennizzo diretto alle imprese", "il riconoscimento di impresa ‘danneggiata’ da far valere nel calcolo di congruità fiscale Isa", "l’individuazione di ‘temporary store’ senza oneri per l’impresa qualora si reputasse necessario il trasferimento temporaneo dell’attività in altra sede", "lo sviluppo di progetti di parcheggi alternativi", "la predisposizione di alcuni interventi propedeutici ad un impatto mitigato dei cantieri, come il rifacimento dei controviali di viale Europa".

"Valuteremo le proposte insieme a Vicini – fa sapere Giorgio che parla di incontro utile -. Chiediamo un po’ di pazienza ma è fondamentale realizzare questa opera per liberare le strade dalle auto, per fornire ai cittadini un’alternativa di trasporto pubblico efficiente". "Faremo di tutto per andare incontro ai commercianti, siamo a loro disposizione", aggiunge Vicini.

Niccolò Gramigni