Dicomano, finto avvocato di nuovo in azione: 68enne truffata

La donna di 68 anni è stata raggirata da un finto avvocato

Firenze, 14 marzo 2023 – Il “finto” avvocato è tornato in azione. Questa volta a finire nel mirino una donna di 68 anni. Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Dicomano, sono intervenuti presso la residenza della vittima che, poche ore prima, aveva subito una truffa da parte di uno sconosciuto, sedicente avvocato.

L'imbroglione avrebbe indotto la donna a farsi consegnare i preziosi convincendola che sarebbero stati necessari per far rilasciare la figlia che avrebbe avuto un incidente poco prima. La vittima ha capito di essere stata raggirata solo dopo essersi riuscita a mettere in contatto con la figlia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Dicomano per individuare gli autori del reato.

Di casi ce ne sono tanti. La settimana scorsa, un 87enne è stato truffato dal finto maresciallo e dal sedicente avvocato. Secondo quanto raccontato, intorno alle 11.45, un uomo che si è presentato come un maresciallo avrebbe telefonato presso la sua abitazione. L'imbroglione gli avrebbe spiegato che suo figlio aveva avuto un incidente e che era quindi necessario pagare una cauzione per non incorrere in problemi con la giustizia. Alla sua porta poi si è presentato un sedicente avvocato al quale ha consegnato 10mila euro. La stessa tecnica utilizzata per truffare solo poche ore dopo una 69enne che, dopo essere stata chiamata da un finto maresciallo, è stata raggiunta presso la sua abitazione da un avvocato al quale ha consegnato la somma di 3.400 euro. La settimana prima la coppia ha portato via 10mila euro e tutti i suoi preziosi a una donna di 90 anni e 11 mila euro a una 83enne.

Da un'indagine Cna Pensionati Firenze è emerso che quasi due anziani su tre, per la precisione il 60%, negli ultimi tre anni ha subito una truffa o un tentativo di truffa. Dall'indagine viene fuori che il mezzo più utilizzato per il primo approccio è il telefono ma in crescita, con il diffondersi dell’uso delle nuove tecnologie anche tra i nostri nonni, il ricorso a e-mail, social media e, più in generale, internet. Per quanto riguarda i momenti del giorno in cui i truffatori agiscono con più frequenza, il 28% del campione dichiara che i tentativi sono avvenuti di mattina, stessa percentuale per il pomeriggio, il 24% all'ora di pranzo e il 3% la sera o la notte.

L’ Arma sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione volta a mettere in guardia le persone anziane e proprio nella zona di Dicomano, nelle prossime settimane, sarà tenuto dalla compagnia di Borgo San Lorenzo un incontro con i parrocchiani di Pieve di Santa Maria e Sant'Antonio Abate.