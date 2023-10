Andavano allo stadio con petardi illegali, Daspo per due tifosi viola

Firenze, 25 ottobre 2023 – Andavano allo stadio con materiale pirotecnico vietato e per questo sono stati raggiunti tutti e tre da un Daspo. I provvedimenti sono stati firmati dal questore Maurizio Auriemma nei confronti delle persone denunciate dalla polizia lo scorso lunedì, dopo essere state trovate in possesso, in due circostanze diverse, di artifizi pirotecnici artigianali. Per i due ultras viola, di 29 e 32 anni, sorpresi ognuno con al seguito un petardo illegale, mentre stavano andando insieme al Franchi per assistere a Fiorentina-Empoli, sono scattati Daspo per 5 anni con prescrizioni.

In occasione delle partite giocate in casa dalla Fiorentina, il 29enne dovrà presentarsi a firmare in un determinato posto di polizia per almeno 5 anni; stessa disposizione per il 32enne, ma, in questo caso, per un periodo di 12 mesi dalla notifica del provvedimento.

Per quanto riguarda invece l’uomo di 30 anni, denunciato nel corso dell’attività investigativa della Digos poiché nel suo appartamento nella provincia di Firenze gli agenti hanno trovato oltre una ventina di petardi (dello stesso genere di quelli sequestrati al casello di Firenze Sud agli altri due indagati, oltre ad altri numerosi artifizi pirotecnici di più piccole dimensioni e a polvere pirica sfusa), quest’ultimo è stato formalmente invitato a tenere una condotta conforme alla legge con l’emissione del cosiddetto Avviso Orale.