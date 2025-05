Tramvia, la raccolta firme: "Spostare il capolinea"

Resta sempre acceso il dibattito sulla linea 4.2 della tramvia, quella destinata a collegare le Piagge con Campi. Lo dimostra la recente presa di posizione del comitato piazza Aldo Moro che, nonostante la Conferenza dei servizi si sia già espressa su dove dovranno passare tram e rotaie e su quello che sarà il futuro capolinea, rilancia la sfida. Lo fa con una petizione (circa 1.150 le firme raccolte) e con la richiesta, pur dichiarandosi favorevoli all’arrivo della tramvia a Campi, di evitare il passaggio nell’area pedonale fra le scuole della zona e che il capolinea non sia in piazza Aldo Moro.

Detto in altre parole, il comitato chiede di anticiparlo di 450 metri, in modo da "preservare – spiegano - l’area pedonale esistente fra le scuole e il parco di piazza Aldo Moro, luogo storico di socialità per bambini, ragazzi, adulti e anziani, con un patrimonio di verde costituito da oltre 50 alberi, tutti sani. E, al tempo stesso, istituire un servizio di trasporto integrato per collegare al tracciato tramviario tutte le zone di Campi". Una battaglia che il comitato porta avanti da sempre: "Distruggere il parco della piazza - aggiungono - sarebbe davvero una grave perdita per l’intera comunità, in modo particolare in un periodo storico in cui è diventato prioritario mantenere le aree verdi urbane per ridurre l’innalzamento delle temperature e contrastare il cambiamento climatico".

Senza dimenticare la questione della sicurezza: "Ogni giorno centinaia di bambini che gravitano fra scuola primaria (Fra Ristoro), scuola materna (Andersen) e asilo nido (Girotondo), dovrebbero attraversare dei binari per spostarsi fra i plessi scolastici, mentre il traffico automobilistico nelle strade adiacenti aumenterebbe per la chiusura di via Botticelli a uso esclusivo della tramvia".