Allo stadio con un petardo 'fatto in casa' per Fiorentina-Empoli: arrestato ultrà viola

Firenze, 24 ottobre 2023 - E' stato sorpreso con un petardo artigianale e ovviamente illegale, mentre stava andando al Franchi per assistere a Fiorentina - Empoli e per questo ieri sera la polizia ha arrestato un ultrà viola di 29 anni.

L’auto, guidata dal 29enne e sulla quale viaggiava in compagnia di altri due tifosi, è stata fermata da una volante della Questura al casello autostradale di Firenze Sud. Durante le verifiche è intervenuta anche la Squadra tifoserie delle Digos: dal sedile della vettura è saltato subito fuori un grosso petardo artigianale, la cui vendita è assolutamente vietata e che gli stessi investigatori non esitano a definire altamente pericoloso per l’alta e massiccia concentrazione di polvere pirica.

Dopo pochi istanti è finito nei guai anche il passeggero, un uomo di 32anni: addosso aveva un altro petardo identico a quello sequestrato all’amico. La Digos è poi andata a fondo nella vicenda, facendo visita a casa dei due indagati, residenti entrambi nella provincia di Firenze. Nell’abitazione del primo, ovvero dell’arrestato, gli agenti hanno scoperto quasi una decina di altri petardi illegali. Quest’ultimo è quindi finito in manette mentre l’altro è stato denunciato. Al momento è invece risultato estraneo all’intera vicenda un terzo tifoso che è stato fermato con loro.

A questo punto la cosa sembrava conclusa, ma gli investigatori di via Zara sono andati avanti nelle indagini fino a risalire, in tarda serata, ad un 30enne pratese, anche lui residente nella provincia, che dopo aver incrociato tutta una serie di elementi non è escluso possa aver avuto una qualche correlazione con gli altri due indagati o quantomeno un l’interesse comune per questi artifizi, spesso chiamati in gergo bomboni.

Gli agenti non hanno perso tempo e sono andati a trovare anche lui. Gli esiti della verifica hanno rapidamente confermato i sospetti della Digos: nel suo appartamento sono stati trovati una ventina di bomboni (dello stesso genere di quelli sequestrati al casello di Firenze Sud), oltre 200 petardi più piccoli e un contenitore con all’interno la pericolosissima e altamente infiammabile polvere pirica. Nei suoi confronti è scattata al momento una denuncia per detenzione di materie esplodenti.

Per quanto riguarda infine i due uomini identificati nel corso del primo controllo, il questore Maurizio Auriemma ha già incaricato la Divisione polizia anticrimine di avviare le procedure per i DASPO.