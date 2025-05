Firenze, il documentario 'Non sarò mai vegano' per riflettere sugli animali

Firenze, 13 maggio 2025 – Un nuovo evento speciale a Giunti Odeon che, mercoledì 14 maggio alle ore 21, in collaborazione con TerraNuova e Probios, presenta un importante documentario sulle nostre abitudini alimentari e sul modo in cui trattiamo gli animali, e sugli effetti che questo ha sul nostro pianeta e sulla nostra salute. Il film verrà presentato da Rossella Bartolozzi (Presidente Fondazione EstOvest). Il regista Thomas Pickering non ha mai mangiato carne. Nato negli anni ’80 e cresciuto vegetariano, è poi passato a una dieta vegana. Tom ha sempre creduto di fare la cosa giusta per gli animali, per la sua salute e, più recentemente, per il pianeta. Nonostante ciò, non passa giorno senza che qualcuno gli dica “I could never go vegan”, “Non sarò mai vegano” Da “dove prendi le proteine” e “la soia sta distruggendo le foreste pluviali” a “il cibo vegano è costoso” e “il cambiamento climatico non esiste”, le ha sentite tutte. Tom decide così di intraprendere un viaggio per indagare le tante ragioni che ha sentito nel corso degli anni, per capire se siano fondate o se la sua educazione sia stata una grande truffa a base vegetale. Nel suo percorso, Tom incontra diversi atleti di alto livello, assistendo a record mondiali, successi in campionati e un ottantaquattrenne che partecipa alla sua sesta ultramaratona. Parla con medici, scienziati ambientali, psicologi e chef. Segue giornalisti investigativi e attivisti mentre si infiltrano in allevamenti intensivi, dove scopre che il voto A, assegnato al Regno Unito per le sue pratiche agricole, non è ciò che sembra...“Subito dopo la scomparsa di Lynch abbiamo subito organizzato quattro proiezioni, tre di Mulholland Drive e una di Strade perdute e tutte quante sono andate sold out nel giro di poche ore – dichiara Marco Luceri, responsabile della programmazione cinematografica di Giunti Odeon – Il pubblico è stato prevalentemente costituito da giovani e giovanissimi, tra i 18 e i 25 anni, lo stesso che da molti anni affolla le nostre proiezioni di classici restaurati, in perfetta continuità tra Odeon e Giunti Odeon. Così, insieme ad alcuni dei nostri partner strategici, Lucky Red e Cineteca di Bologna, abbiamo deciso di proporre una vera e propria retrospettiva integrale, con tutti i film di Lynch, più alcuni inediti, che toccherà poi alcune sale selezionate in Italia. È sorprendente quanto impatto abbia ancora oggi sull’immaginario cinematografico e culturale il mondo visionario di questo grande autore. Perché Lynch ha saputo intercettare e rielaborare, in forma unica, molte delle fratture, delle contraddizioni e delle questioni irrisolte della contemporaneità. Il suo cinema espanso, che negli anni ha preso varie forme e nuovi linguaggi espressivi (la serialità televisiva, il web, le installazioni, la meditazione, etc.) è testimone di uno spirito irrequieto e beffardo, sempre pronto a sfidare le nostre sicurezze e le nostre consuetudini”. Biglietto: euro 12 (ridotto euro 10). Informazioni su: www.giuntiodeon.it.