Dal 3 febbraio entrano nel vivo i lavori per la tramvia a Bagno a Ripoli

Firenze, 2 febbraio 2025 - Entrano nel vivo le lavorazioni dei primi cantieri della linea per Bagno a Ripoli in viale Giovine Italia e viale Giannotti. E la settimana prossima sono in programma anche interventi preliminari relativi alla viabilità alternativa sull’asse di via Mannelli. Ecco i dettagli dell’avanzamento dei cantieri.

Cantiere Giovine Italia - Dopo l’allestimento del cantiere tra via Thouar-via dei Malcontenti/piazza Piave, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio è previsto l'ampliamento fino a via Ghibellina. Per l’immissione da via Ghibellina su viale Giovine Italia sarà attivato un semaforo. Previsto anche l’avvio della cantierizzazione su lungarno Pecori Giraldi e piazza Piave con restringimenti di carreggiata.

Cantieri viale Giannotti - Terminate le opere preliminari di smontaggio e demolizione di cordoli, fermate e banchine, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, sarà allestita la cantierizzazione al centro del viale tra via Caponsacchi e via Traversari

Lavori preliminari in piazza Vasari-Ponte al Pino e piazza Alberti - Da lunedì 3 febbraio inizieranno gli interventi propedeutici all’attivazione della viabilità alternativa ai viali sull’asse di via Luca Giordano-via Mannelli sia nella zona di piazza Vasari-Ponte al Pino sia la zona di piazza Alberti. Sul lato di Ponte al Pino le lavorazioni sono finalizzate a consentire ai mezzi provenienti da via Luca Giordano di proseguire su via Mannelli, con rimozioni di cordoli e banchine e modifiche dei marciapiedi. Oltre ai divieti di sosta in vigore h24 in piazza Vasari, le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno (22-5) con restringimenti di carreggiata per fasi successive in via degli Artisti, via Luca Giordano, piazza Vasari. Anche sul lato di piazza Alberti è prevista una riorganizzazione della viabilità per consentire ai veicoli provenienti da via Mannelli di proseguire in via Credi-via De Sanctis o dirigersi in via Scipione Ammirato-via Piagentina e per collegare le due parti della piazza grazie al doppio senso sotto il cavalcavia dell’Affrico. Per questo è prevista la demolizione di aiuole, cordoli e piazzuole con l’istituzione, da lunedì 3 febbraio, di divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via Credi, via Chiarugi, via Lapini e sul primo tratto del cavalcavia dell’Affrico.