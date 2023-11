La Curva Fiesole con il cuore a Campi Bisenzio: “Grazie all'esercito di volontari”

Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna la Curva Fiesole si è colorata di bianco e viola con la scritta 50 e i volti di alcuni tifosi storici della Fiorentina. Sotto la coreografia è stata appesa la scritta «Con il giglio cucito sul cuore da 50 anni al fianco del nostro grande amore».

La coreografia completa il trittico per i 50 anni della nascita della Curva Fiesole e il movimento ultrà a Firenze. Nello stesso momento nel settore occupati dai tifosi del Bologna è apparso uno striscione con scritto: «Vicini al popolo della Toscana, mai arrendersi», in riferimento all'alluvione che ha colpito molte province di Firenze la settimana scorsa, causando morti e tanti danni.

Alcuni minuti dopo anche in Curva Fiesole è apparso lo striscione: «Campi: Grazie all'Esercito di Volontari!”. Uno striscione anche per il capitano viola Cristiano Biraghi dopo il bel gesto di solidarietà nei confronti degli alluvionati di cui era stato protagonista negli scorsi giorni. “Uomo…Capitano…Biraghi uno di noi!”, questo la frase per omaggiare il terzino viola al quale è stato dedicato anche un coro.