Biraghi angelo del fango, il capitano della Fiorentina aiuta gli alluvionati a Campi Bisenzio

Firenze, 6 novembre 2023 – C’è solo un capitano. Ed è quello della Fiorentina, Cristiano Biraghi. All’indomani della sconfitta con la Juventus, il difensore viola si è trasformato in angelo del fango. Munito di stivali di gomma, guanti e tuta, il capitano Biraghi è andato a Campi Bisenzio ad aiutare la popolazione colpita dall’alluvione.

Biraghi angelo del fango a Campi Bisenzio (Foto Niccolò Nesti)

Un modo per mettersi in mostra e farsi bella pubblicità? Tutt’altro. Il capitano viola è stato immortalato mentre spala fango e sposta mobili danneggiati da un privato cittadino di Campi, Niccolò Nesti. Le foto sono stati poi ripubblicate dalla pagina Instagram 999_fiorentina.

Gli ultras della Curva Fiesole avevano subito partecipato ai soccorsi in oltre 300 e poi hanno diffuso un comunicato chiedendo di non far giocare Fiorentina-Juventus, che comunque si è disputato. Il capitano viola, in un momento di libertà dagli impegni sportivi, ha dunque seguito l'esempio della curva.

In un post si legge: "Senza farsi troppe pubblicità, come spesso succede a qualcuno, il capitano è sceso in campo a dare una mano alla popolazione colpita dall'alluvione. Bravissimo”.