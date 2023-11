Alluvione, Nardella: “A Campi Bisenzio ancora 2 milioni di metri cubi di acqua”

Firenze, 6 novembre 2023 - "La situazione per quanto riguarda l'area metropolitana di Firenze registra criticità sulla Piana, in particolare su Campi Bisenzio. Ad oggi su Campi abbiamo ancora 2 milioni di metri cubi di acqua e 1500 persone circondate da acqua esondata. Portiamo via l'acqua attraverso le idrovore e il deflusso naturale è di circa 250mila metri cubi al giorno, quindi ci vorranno ancora alcuni giorni per prosciugare tutta la superficie". Lo ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, in collegamento con l'emittente locale Lady Radio. “Per Campi Bisenzio abbiamo chiesto ulteriori 15 mezzi di forze armate, dell'esercito – ha aggiunto -. Saranno mezzi a supporto di quelli che abbiamo, serviranno per le idrovore ma pure per il ritiro di rifiuti ingombranti. Stanno arrivando uomini dell'esercito perché l'esercito è parte attiva del sistema di coordinamento di soccorsi”.