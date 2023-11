I tifosi della Fiorentina con gli angeli del fango. Cori da stadio e un cuore grande così

Campi Bisenzio (Firenze), 5 novembre 2023 – Avevano promesso che avrebbero dato una mano e così è stato. Un nutrito gruppo di tifosi della Fiorentina si è presentato a Campi Bisenzio e nei luoghhi maggiormente alluvionati per dare una mano agli angeli del fango.

Cori da stadio e un cuore grande per aiutare chi ha perso tutto. Gli ultras della Fiesole lo avevano annunciato nei giorni scorsi, aggiungendo anche che non avrebbero assistito alla partita contro la Juventus perché contrari al fatto che si giochi in un momento del genere.

E così, per tutta la giornata di oggi, hanno dato una mano spalando il fango laddove è ancora presente, come testimoniano molte immagini che stanno circolando sui social.