Alluvione, la solidarietà dei tifosi della Fiorentina: tutti a spalare cantando i cori viola

Campi Bisenzio (Firenze), 4 novembre 2023 – Il massimo supporto possibile dai tifosi della Fiorentina per le popolazioni alluvionate tra Campi Bisenzio e Prato. In un video diffuso su Facebook da Passione Fiorentina, si vede un gruppo di tifosi mentre spalano fango e acqua per liberare il piano basso di una casa.

I tifosi della Fiorentina mentre aiutano a liberare una casa da fango e acqua (Fonte: Passione Fiorentina su Fb)

E mentre lavorano, partono immancabili i cori per la Fiorentina. Un video che ha fatto il giro del web e che ha mostrato una volta di più il cuore dei supporter.