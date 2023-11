Biraghi, cuore di capitano. Stivali, guanti e mani tese: "Gesto da grande uomo. È un esempio per tutti"

Ci sono immagini che valgono più di mille parole e ieri una di queste è diventata virale, sui social e cellulari di tante persone. Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, a Campi Bisenzio, mentre aiuta la popolazione colpita dall’alluvione. La fotografia, pubblicata dalla pagina Instagram "999_fiorentina" su segnalazione di un cittadino campigiano, ha colpito tanti tifosi della Fiorentina e non soltanto. Domenica sera Biraghi era in campo al Franchi per la sfida con la Juventus e ieri ha svolto un allenamento defaticante al Viola Park nel primo pomeriggio, nelle mattinata invece dunque ha voluto aiutare concretamente chi sta vivendo giorni durissimi. "Si può discutere come giocatore ma come persona ha sempre dimostrato di avere un grande cuore", si legge in uno dei tantissimi commenti al post. "Grande gesto, grande uomo. Onore a lui", scrive un altro tifoso. Spesso Biraghi è finito del mirino della critica per alcune prestazioni o per il suo carattere spigoloso, ma ha anche fatto tanti gesti importanti, dentro e fuori dal campo, come questo. Il modo in cui il capitano ha sempre onorato la memoria di Davide Astori non può passare inosservato, con quella fascia alzata al cielo e quel "saluto al capitano" che è diventato una sorta di rito collettivo. A Praga nella finale di Conference, fu colpito da un oggetto lanciato dai tifosi del West Ham. Perse sangue dalla testa, rimase in campo e reagì da capitano vero.

Alessandro Guetta